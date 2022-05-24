曾沛慈近來忙於籌備新專輯以及宣傳新戲。（亞神音樂提供）

曾沛慈近來忙於籌備新專輯以及宣傳新戲。（亞神音樂提供）

曾沛慈今年一月宣布結婚喜訊，與從事音樂工作的老公Peter結婚，距離上張個人專輯《謎之音》已經將近三年，她推出新單曲〈我需要一些孤獨〉，為新專輯暖身。

〈我需要一些孤獨〉由金曲作詞人葛大為為戲劇《親愛的亞當》量身打造，曾沛慈非常喜歡，「這首歌的轉音雖然聽起來沒有很明顯，但其實製作人對句尾的轉音及唱歌的口氣要求很高，他希望我不但要唱出demo裡的R＆B感，也要保有自己唱歌的特色。把轉音唱到流暢，對以前很少演唱這種曲風的我來說，是很大的挑戰。」

錄音的時候，曾沛慈將自己飾演的角色「宋品葳」的心情帶入歌曲當中，貼合著弦樂慢慢疊加的細膩情感，更加貼切地唱出孤獨與不孤獨的矛盾，讓在「對愛的尋找」的路上受傷的人，可以藉此歌得到相互撫慰的力量。

談到「孤獨」，曾沛慈覺得每個人都會有需要沉澱、充電的時刻，以往她每年都會刻意規劃獨自旅行的行程，她還記得第一次一個人到澳洲旅遊，在地廣人稀的澳洲，可能走好長一段路都遇不到人，但這樣的孤獨時刻反而讓她的腦袋有了不同的思考頻率，她笑說：「很特別的是，我可能只是經過一個轉角，那些在台灣時腦中很糾結的事情，就突然有了新的想法。」

曾沛慈近期同時忙著準備自己的新專輯以及宣傳新戲，她開玩笑地對同事說：「我需要一些孤獨！」她表示，人雖然是群居動物，但有時候孤獨一下是不錯的，一週給自己一小段時間，在一個單獨的空間，毫無負擔地做想做的事，就可以充飽電，再繼續努力。不過她也建議若是在失戀或是低潮的時候，反而不要讓自己孤獨，多找朋友出去，別讓自己被負面情緒淹沒。

曾沛慈說：「每個生命都是由基因組成的，但基因比較優秀的人，難道就會比較幸福嗎？」她覺得，每個人的一生幸福與否，天生的基因也許決定了百分之五十，剩下的百分之五十則是靠自己決定要怎麼過完全部的壽命。曾沛慈也說，就算有機會，她也不想換掉自己的基因，「如果換掉哪個基因，我可能就不是曾沛慈啦！」