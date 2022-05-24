美女主播張齡予在520當天除了驚喜宣布結婚外，也透露已經懷孕的好消息，但不久前張齡予卻不幸染疫，令所有人都相當替她擔心。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日也分享自己染疫後的身體變化，再度引發熱烈討論。

張齡予在今（24）日凌晨於臉書上發文報平安，表示「這幾天我都睡睡醒醒，醒來的時間不多也不規律，沒有及時回覆很多朋友關心訊息，請見諒，因為我現在若要認真看字或使用手機都會反胃想吐頭昏腦脹，實在沒力氣」，接著透露自己自18號確診到現在，還是有濃厚鼻音、鼻涕，喉嚨痛、腫脹、濃痰，胸口悶痛、些微喘，頭痛、身體痛、精神不濟畏寒，全身無力等情況，但情況已逐漸好轉。

回想起確診的過程，張齡予也坦言最困擾的就是咳嗽，之前曾一度咳出血絲，晚上也會被咳醒完全不能睡覺，現在至少可以睡一個長一點的覺。而至於許多人不滿卡很久的電子居隔書，她則表示自己3天就收到，這幾天也接到3通新北市衛生局、醫院及照顧中心打來的關懷電話，並提供詳盡的指引，讓她直呼「我認為效率很棒，辛苦所有前線人員，謝謝」。

至於回歸主播台的時間，張齡予則表示雖然26號就能解除隔離，但還是要視身體恢復情況再做決定，因此十分感謝公司同仁的體諒及幫忙。最後張齡予也不忘呼籲大家「確診不好受，即便輕症也會讓人很痛苦，大家不要掉以輕心了」，吸引大批網友留言替她加油打氣。