立委莊競程（右起）、吳思瑤、賴品妤、賴瑞隆及陳素月、24日舉行「12歲以下停課孩童之家長，應列入防疫補償範圍」記者會，指出新冠肺炎疫情連日升溫，學校反覆地上課又停課，家長們必須離開工作崗位、返家照顧小孩，家庭收入大受影響，呼籲政府應該提出不同的補助或協助方案，減輕配合防疫政策家長的壓力。（劉宗龍攝）

疫情延燒，不少家長為了照顧停課孩童，被迫請防疫照顧假，民進黨立委賴品妤召開「12歲以下停課孩童之家長，應列入防疫補償範圍」記者會；呼籲行政院給予擁有12歲以下學童的家庭適當防疫補償。

民進黨立委賴品妤強調，防疫補償僅限有取得居隔單的民眾才能申請，這造成因學校或地方政府宣布停課而必須離開工作崗位、返家照顧小孩的家長，孤立無援、內憂外患，一樣是配合政府的防疫指揮，政府有必要給予平等的協助與照顧。

賴品妤指出，現行規定，12歲以下之孩童不宜獨處，應有成人之陪同，相當於一位孩童停課就有一位家長的工作因此受影響。今年的狀況比去年的更複雜，去年有些企業分流、居家上班，又有發放孩童家庭防疫補貼。今年與病毒共存的政策下，分流或居家上班的情形大大減少，對於孩童停課連帶的影響又沒有相關的補貼或補助，家長要面臨的困境是比去年嚴重許多。

立委莊競程指出，根據教育部的統計資料，國小及幼兒園學童的染疫人數合計超過七萬人，去年有「防疫照顧假」，但並不強迫雇主給薪，今年疫情的影響加劇，對於勞工階級的家長會造成很大的影響。呼籲政府應該提出不同的補助或協助方案。

立委陳素月說，很多年輕夫婦都是雙薪家庭，很多學校都已經暫停兩週以上的實體課程，許多年輕父母不但家庭照顧假請完，甚至已經請到防疫照顧假，而不論是家庭照顧假或是防疫照顧假都是無薪假，對家庭經濟已經造成實質的影響。建議行政院疫情紓困延長之餘，應將對擁有12歲以下學童的家庭，給予適當的防疫補償。

立委吳思瑤呼籲，勿造成防疫補償的差別待遇。現有勞動部「防疫照顧假」制度設計對雇主是否支付薪水也未有強制規範，政府應該酌予家長部分補助，或是提供政策誘因鼓勵企業應支薪予有防疫照顧需求的員工，讓企業一起「守疫情撐家長」。

立委賴瑞隆表示，孩童停課反覆，連帶影響家長工作，且「防疫照顧假」於一般民間企業多為「無薪假」，期許政府單位共同研議出12歲以下停課孩童之家長補償方案，在安心防疫照顧之際，也能獲得一筆補償資金運用。