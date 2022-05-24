本土疫情升溫，相關物資面臨吃緊。無黨籍立委高金素梅18日在臉書發出「緊急號令」，直言：「原鄉緊急！急需捐贈快篩劑、N95口罩。」結果5天後，她就收到來自社會各界捐贈的快篩試劑2582劑、N95口罩16030片，讓她深感人間有情、社會有愛。高金與滿滿的愛心物資合影，獲得約5000個讚，感動大批網友。

高金素梅昨日（23）在臉書發表文章《人間有情！社會有愛！》內文指出，她5天前向社會緊急呼籲，原鄉需要快篩劑與N95口罩，期待大家的捐助。截至當日，已收到胡惠森先生、政大EMBA創業主班、小亮哥及其他三位善心人士，捐助快篩試劑2582劑；紅十字會、國民黨前立委李彥秀及其他二位善心人士，捐助N95口罩16030片。

豐碩的募捐成果，讓高金素梅直呼「人間有情！社會有愛！」高金強調，以上物資均已配送原鄉部落，捐助媒合窗口繼續開設，並定期公布。高金也表示，目前原鄉疫情嚴重，各鄉確診者幾乎有5％～20％，N95口罩可保護確診者及其家庭不再擴大傳染，快篩試劑則可讓確診者確定轉陰後再出來工作，期盼防疫捐贈能有效降低原鄉部落的確診率。

此文獲得約5000個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「好棒的社會，好棒的委員，感動飆淚！」「看了好感動，我們的社會果然是有希望的」、「謝謝委員，總不忘我們原鄉部落的需求！感謝委員團隊及社會的捐贈」、「謝謝高金委員，您最了解原鄉的處境，也是實踐者」、「無能的執政黨，害大家都辛苦了，高金委員辛苦了，加油」、「台灣最美的政治人物，內外皆美」。