警方通知駕駛角姓女子到案說明。（民眾提供）

31歲的角姓女子22日駕車搭載先生行經台中豐原時，兩人因發生口角，行進中副駕駛座的車門突然敞開到最大，並露出一隻光溜溜的腳丫，一路危險駕駛中正路長達600公尺，被後方用路人拍下po網直呼太離譜。角女已到案說明，警方依道路交通管理處罰條例告發，最高可處2萬4000元以下罰鍰。

調查指出，角姓女子22日傍晚5時許駕駛黑色小客車搭載先生，行經在豐原區中正路快車道時，兩人在車上因家庭瑣事起口角，坐在副駕駛座的先生突然把右側車門敞開，幾乎成90度一路行駛長達5、600公尺，還露出一隻光溜溜的腳丫。

豐原警分局指出，該開啟車門通風式駕駛行有違安全，昨日下午獲知消息後立即聯繫車主到案，角女表示係因夫妻吵架，相當懊悔做出如此危險行為，訊後已依道路交通管理處罰條例第43條告發，最高可處2萬4000元以下罰鍰。

警方呼籲，危險駕車行為依據「道路交通管理處罰條例」開罰，並當場禁止其駕駛；若因而肇事者，並吊銷其駕駛執照，民眾切勿以身試法。