科技進步，人們的生活模式產生巨大變化，一名網友分享30多年前台北的照片說，當時是沒有低頭族，也沒疫情的年代，只見天橋上的行人熙攘而過，沒人滑手機，也沒人戴口罩，不少網友看了陷入回憶表示，想回到過去，那個年代只要肯努力就能買房，重點是沒有疫情騷擾，不用天天戴口罩。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享照片說，30年前的台北是一個沒有低頭族的年代，那是一個沒有智慧型手機的時代，也是一個沒有疫情的時代，而他當時也還沒有滿10歲。

從照片中可見，天橋上面滿滿都是人，行人都沒有戴口罩，也沒有人低著頭看手機走路。此外，在天橋的左邊下方，還可以看到當年尚未實施「台北市鐵路地下化」之前的舊鐵道與平交道。

老照片讓不少網友開始懷念過去，「當時不用戴口罩，也沒疫情」、「起飛的年代」、「那是一個房價很低的年代」、「30年前，台灣錢淹腳目的時代」、「低頭族也是有啦！邊走邊低頭看漫畫」、「肯努力10年就買得起房的年代，幾乎沒聽過誰失業」、「時代的眼淚，雖然現在科技很先進，但我反而懷念以前的生活」、「以前時代可以創造很多人與人的回憶。現在吃個飯也是跟手機吃飯」、「那是一個充滿希望的美好年代，現在的年輕人不會懂」。