女星陳喬恩3月底閃電嫁給小9歲的馬來西亞富二代男友曾偉昌（Alan），升格當人妻的陳喬恩正在享受新婚生活，不過在陳喬恩近日曬出的近照中，她明顯暴瘦，不只瘦出V臉、鎖骨也很明顯，陳喬恩則透露她「拍照前戒碳水一個禮拜」，也引發網友猜她是為婚紗照做準備。

陳喬恩昨（23日）在IG曬出一組自拍照，她表示：「拍照前戒碳水一個禮拜」，透露晚上7點後不進食，不過陳喬恩也承認有偷吃甜點，她還提到按時使用美容儀和敷面膜，不過，陳喬恩接著則說：「拍完照餐廳已經訂好了都～澱粉和糖我想你們了」，似乎是已解禁美食。

照片中，陳喬恩明顯暴瘦，不只瘦出V臉、鎖骨也很明顯，美照吸引許瑋甯讚：「哎呦～好美呦」，楊千霈也說：「好自律，不像我」，不過網友都對陳喬恩所說的「拍照」相當好奇，紛紛留言：「拍婚紗照嗎」、「姐姐 我想看你們的結婚照」、「期待美美的照片」。

陳喬恩正享受新婚生活。（圖／本報系資料照片）

不過也有不少人把焦點放在陳喬恩顏值和身材上，留言關心：「多吃點吧！太瘦了啦」、「太瘦了，別丟失富貴臉，健康最重要」、「這是不是有點太瘦了！快吃快吃！」，有人則問：「媽呀這個鎖骨和大眼睛，衣服都空了，好瘦好瘦，所以微博密碼有找回來嗎」，還釣出陳喬恩回應：「還沒」，也意外曝光陳喬恩微博停更一個月的原因。