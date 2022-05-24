目前懷孕7個月的趙孟姿懷孕，除了在社群網站中記錄每天與女兒Doreen的互動，也抽空找尋產後護理之家，他們夫婦倆選擇禧悅生產後護理之家，認為該地位處士林官邸旁還有大公園，女兒若來陪伴還可到公園放電，以及設備齊全新穎與醫護人員讓人安心的應對，成為他們首選主因。

趙孟姿透露自從有Doreen後三餐會為了小孩特別準備，自己也會跟著吃得很健康，少油、少鹽，飲食注重營養均衡，並注意水分、水果攝取，她說自己沒有孕吐，甚至孕期中期、晚期抽筋、恥骨痛都沒有，算是幸福的孕婦，「雖然懷二胎四個月時，發現子宮頸閉鎖不全問題，有緊急縫合環紮及早發現處理，沒有影響生活也算小手術一切都順利」。

特別的是，趙孟姿藉由書籍、互動遊戲，讓Doreen意識到媽媽肚子裡懷有弟弟，她說：「女兒知道我肚子有生命，現在吃到好吃的東西，會往我肚皮裡塞，說弟弟也要吃一口，喝牛奶、得到喜歡、吃的、好玩的、自己喜歡的，會往我肚子的方向裡塞，會說弟弟，弟弟也要吃一口。」她形容充分感受到女兒對弟弟的愛：「女兒甚至會主動抱我的肚子，說弟弟，然後親我肚子。」許孟哲則說：「女兒好像已經等不及弟弟的到來，就連我們在公園，她看到更小的弟弟或嫩嬰都會很好奇地過去關心，靠過去想要輕輕地摸、想要抱。」

談到有特別希望兒子出生後像爸爸或是像媽媽？趙孟姿預感兒子會非常像爸爸（指許孟哲），笑喊：「像爸爸也不錯，等到爸爸年老色衰的時候，我有會有一個新的老公又出現，小情人長大成帥哥好像也不錯。」許孟哲則喊：「只期待兒子大腿不要像我就好。」反倒是有粉絲詢問是否會帶兒子打曲棍球？他卻想要帶兒子去溜冰，認為這是很棒的親子運動，「我看了很多影片，很多三四歲的小朋友，可以在冰上慢慢行走，讓我開始想像，將來帶老婆兩個小孩一起溜冰滑雪，帶他們一起體驗很多事情」。為迎接大寶入住，禧悅生在環境上設置更多親子互動的遊具、繪本，房間內也布置大寶的小天地，讓媽媽、爸爸、大寶都能安心舒適的在禧悅生渡過難忘的時光。