國民黨高雄市議員李眉蓁染疫後出關，今（24）日總質詢時指出，要求市長陳其邁支持高鐵延伸至高雄火車站，形成三鐵共構，才能像台北一樣繁榮。（柯宗緯攝）

民進黨高市左楠區議員參選人黃偵琳狠酸李眉蓁說，2009年高雄鐵路地下化動工前，當時執政的是國民黨政府，否決了高鐵利用鐵路地下化進高雄車站的模式。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市議員李眉蓁染疫後出關，今（24）日總質詢時指出，要求市長陳其邁支持高鐵延伸至高雄火車站，形成三鐵共構，才能像台北一樣繁榮。陳其邁認為，此舉是再推翻2010年的政策，恐再陷入長達10多年的交通黑暗期。民進黨則圍剿李眉蓁，直批她不做功課，當年就是國民黨否決高雄車站三鐵共構案。

李眉蓁指出，三鐵共構才有發展，中央錯誤政策耽誤高雄百年建設，請市長陳其邁爭取將高鐵從左營延伸至高雄火車站，否則南高雄持續沒落、人口流失；目前高鐵延伸至屏東案進度，3月底進入環評程序，但引發反彈，希望陳其邁審慎考慮，重新爭取路線還來得及。

對此，陳其邁答詢時表示，高鐵路線2010年10月就決定不到高雄市區，現在假如要重新推翻，還要再做15年鐵路地下化工程，三民區議員及市民恐怕不會同意，畢竟要度過漫長交通黑暗期；行政院當初是以南部區域均衡發展作為考量，同時尊重屏東人及配合屏東的產業、交通來做規畫。

民進黨高市左楠區議員參選人黃偵琳狠酸李眉蓁說，2009年高雄鐵路地下化動工前，當時執政的是國民黨政府，否決了高鐵利用鐵路地下化進高雄車站的模式。如今高鐵進入高火的方案不可行，就像李眉蓁說的「中央錯誤決策延誤高雄百年建設」，必須歸咎當時國民黨政府對高雄擺爛、放生。基進黨鳳山區議員參選人李雨蓁認為，高雄市民與周邊商圈恐怕也無法再忍受十年的交通施工黑暗期。

對此，李眉蓁強調，自己在恪盡監督的本分，對於綠營議員候選人還沒當選就護航的行為，只能予以尊重。對於她所提出的高鐵與高雄火車站共構引起討論，她表示歡迎也希望各界能有更多的討論，為高雄的未來找出最好的發展方案。

針對高鐵與高雄火車站共構一事，李眉蓁認為，民進黨政府以「國民黨時期鐵路地下化未保留高鐵空間」為由，高鐵南延路線採取不進入市區的左營方案，將所有責任甩鍋給國民黨。

李眉蓁痛批，民進黨最喜歡講「時空環境不同」，當年高鐵只計畫做到左營，不進市區有其可行性考量。問題是，現在民進黨打算做「高鐵環島鐵路網」，時空條件已經改變，高雄火車站就不應該缺席，為了高雄未來百年的發展大局，當然應該重新評估。