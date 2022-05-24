歐元區各國的財政部長在周一達成一致性協議，逐步將財政政策從今年的支持性取向，到2023年轉為中性財政政策。

自2020年新冠疫情爆發以來，導致歐元區19國乃至於全球經濟進入深度衰退，歐元區國家一直用公共資金來支援本國經濟。

但隨著經濟成長的恢復，以及通膨處於高檔，財長在周一表示，全面性的刺激經濟已經不具意義，他們會更關注於在必要時提供針對性的選擇性支援。

財長會議主席Paschal Donohoe表示，「財政策略應該靈活應對，應付正在發生的事件」。他補充說，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭所造成的不確定性增加，因此需要足夠的靈活性。

「但我們今年將開始逐步從支援性的財政政策，轉向中性政策」，Donohoe表示。

此一政策轉變的宣示也呼應了歐盟執委會3月做出的承諾，提議將歐盟的舉債上限規定在2023年再懸置一年，以便在需要時給各國政府留出空間，應付烏克蘭戰爭的影響。

Donohoe表示，歐盟執委會提議將借款限制再暫停一年實施，是一種重要的發展。

執委會經濟事務專員Paolo Gentiloni說，烏克蘭戰爭意指著今年歐元區的經濟成長率可能為2.7%，而不是先前預測的4.0%。「前景面臨下行風險和非常大的不確定性。我們的經濟還遠未恢復正常。這就是為什麼我們決定把暫停借款限制的期限，延長至2023年」。