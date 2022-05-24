大陸經濟受疫情多地散發而大幅走弱，多家外資機構近日先後下調大陸2022年全年經濟增長預期，其中瑞銀將2022年全年GDP年增率由原本的4.2％大砍至3％；摩根大通則從4.3％下調至3.7％。大陸官方要達到全年5.5％左右的增長目標幾乎已是不可能的任務。

香港信報報導，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤24日公布最新報告，指在高度不確定性的情況下，將大陸全年GDP增速由原預測的4.2％下調至3％，並估計將於第三季出現V型反彈。

汪濤指出，疫情及相關的限制措施，嚴重打擊大陸4月份的經濟活動，預期第二季GDP的季增率將大幅收縮。

報告提及，在瑞銀的基線預測中，若當局對運輸和供應鏈減少限制，仍預料第三季和第四季將出現顯著的反彈。不過，鑑於Omicron變異株的傳播速度快，相信大陸放寬疫情相關限制的可能性不高，持續的限制與不明確，或抑制企業和消費者的信心，阻礙被壓抑的需求釋放。該行建議投資者密切關注大陸在疫情方面的政策變化跡象，以及大規模的刺激措施和房地產行業的發展。

另外，摩根大通23日公布報告，將大陸2022年全年經濟增長預期從4.3％下調至3.7％，該行還表示，由於疫情封控，第二季可能出現比預期更深的收縮。此一預估也低於美國另一家主要投行高盛上周預測的4％水準。