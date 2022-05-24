重電大廠士電（1503）第一季營收與獲利，雙雙創同期新高，每股盈餘（EPS）從去年同期的1.26元增加至1.38元；前4個月合併營收年增6.18％，也改寫同期新高，營運傳捷報。士電總經理謝漢章領軍，今（24）日參加證交所2022年「基礎建設」主題式業績發表會，說明士電經營現況、布局新能源事業的策略與展望。

士電第一季合併營收入77.4億元、營業毛利14.8億元、營業利益8.06億元、稅前淨利9.79億元、本期淨利7.48億元、淨利歸屬母公司7.2億元、EPS從去年同期的1.26元增加至1.38元，營收與獲利全面改寫同期新高。

士電4月合併營收23.99億元、年減1.26％；前4個月合併營收101.34億元、年增6.18％。士電指出，公司在大陸蘇州、無錫、常州、廈門及武漢等地總計有10多座工廠，3月生產、出貨一切正常，4月略受影響，主因是物流配送受到疫情衝擊，出現產品生產好了卻出不去，物料也不進來，影響交期。

士電今年訂出重電、開關、電裝及自動化四大核心事業群業績全面成長，營收跟獲利均優於去年的營運目標。而在新能源事業，涵蓋電動汽機車充電樁、充電站及動力系統、建置太陽能電廠及統包工程、儲能系統，以及太陽能及風力發電等綠電升壓站等領域，並推動結合太陽能電廠及儲能系統的光儲合一。

士電表示，綠電是未來趨勢，公司在太陽能電廠及儲能系統等領域，與中租合資成立中租士電，正在基隆及嘉義兩地申請，各建置1座5MW儲能系統。布局電動汽機車動力系統及電動車充電樁，也將進入收割期，計畫今年底前，與負責電動車充電樁設計開發的起而行、國內車廠攜手進軍電動車充電站市場，目前規畫年底前，共同合資設充電樁營運公司，負責充電站運營，資本額1億元以上，士電與起而行合計持股將過半。