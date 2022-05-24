受到聯準會加速升息、通膨問題、與烏俄戰爭等利空因素，今年美國股、債雙市皆面臨壓力，不少投資人陷入該恐慌逃離市場抑或是應危機入市的兩難。法人表示，市況波動成常態，多元資產策略可降波動，尤其看好美國多元資產。

歷史經驗顯示，美國市場即使面對短期利空挑戰，中長期仍將回歸成長格局，為全球投資市場的領頭羊。因此，聯博建議投資人不妨拉長戰線，以美國多元資產投資策略為核心，也就是廣納美國股票資產、債券資產與多元資產的方式，除了分散波動與風險，也有機會掌握美國長期成長與收益的機會。

聯博進一步指出，由於美股長期報酬率表現佳，過去10年美國S&P500指數年化報酬率達14.6％，但波動度為16.3％；若適度納入美國非投資等級債，投資組合採50％美國S&P500指數加上50％美國非投資等級債，其10年年化報酬率也有10.2％的水準，但波動度降至9.5％。

展望今年下半年，聯博說，美國的投資機會仍將與波動風險並存。但觀察過去逾30年，美國資產歷經多空挑戰，仍持續續航，美股年化報酬率達11％、美國非投資等級債達8％以上表現，優於全球股債市。因此建議投資人不要受短期市場波動影響投資情緒，將投資戰線拉長，把美國多重資產視為投資組合中的核心配置之一，以攻守兼備的方式，持續參與長期的成長與收益契。