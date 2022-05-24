據大陸國家統計局網站今年2月發布的《2021年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2021年全大陸人戶分離的人口突破5億，達到5.04億人，其中流動人口3.85億人。有大陸專家指出，人口流向背後首要的動力是地區的經濟活躍度。有無好的產業、優質的就業機會，能否帶來較好的收入，是影響人口遷徙流動的主要因素。

大陸流動人口高達3.85億人，據大陸各省的數據顯示，2021年人口增量規模居前五的省份為浙江、廣東、湖北、江蘇、福建，常住人口數量分別淨增72萬、60萬、54.7萬、28.1萬、26萬。

流動人口作為經濟社會發展的要素，推動了人力資本的地區流動與再配置，也促進了資金、資訊、技術等要素的跨區域流動，「流動的大陸」成為了大陸經濟的活力之源。

中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東指出，人口流向背後首要的動力是地區的經濟活躍度。有無好的產業、優質的就業機會，能否帶來較好的收入，是影響人口遷徙流動的主要因素。此外，宜業還要宜居，醫療、教育、生活環境品質等因素也影響著人們對城市的選擇。

從人口遷徙流動情況看，大陸人口流動依然活躍，人口的集聚效應進一步顯現。從流向上看，大陸人口持續向沿江、沿海地區和內地城區集聚，長三角、珠三角、成渝城市群等主要城市群的人口增長迅速，集聚度加大。

中國社科院人口與勞動經濟研究所副研究員楊舸說，大陸改革開放以來，經歷了歷史上最快的經濟發展以及深刻的變遷，人口和勞動力的大規模流動是其中最主要的變化之一，人口流入經濟發達地區是一個顯著特點。同時，由於更易受經濟等因素影響，青年的人口遷移率要比老年人的遷移率更高，所以經濟發達的省份吸收的人口以年輕人為主，這些人也對當地生育率作出了貢獻。

與此同時，人口淨流出的問題也值得關注。日前公佈的《2021年哈爾濱市國民經濟和社會發展統計公報》顯示， 2021年末哈爾濱全市戶籍總人口943.2萬人，年末全市常住人口988.5萬人。相比於大陸第七次人口普查時，2021年哈爾濱全市常住人口減少了10餘萬人。

楊舸表示，人口淨流出會給經濟社會發展帶來一定負面影響。扭轉人口持續流出的局面，要寄希望於高質量發展，創造足夠多的發展產業，用充分的就業崗位留住人才、留住年輕人。此外，也可以頒布相關政策舉措，提升年輕人生育意願。

從經濟角度來看，勞動力是經濟發展重要的要素投入。值得關注的是，大陸勞動力資源仍然比較豐富。第七次人口普查數據顯示，大陸16歲至59歲勞動年齡人口為8.8億人，勞動力人口資源仍然充沛，人口紅利繼續存在。