美國總統拜登昨（23）日稱，若中國企圖武力犯台，美國願軍事介入以保衛台灣。美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）同日呼籲，台灣不能成為美中雙邊談判與緊張關係的核心。

美媒CNBC報導，季辛吉在拜登談話後不久發表上述評論。季辛吉在春季達沃斯世界經濟論壇（WEF）上表示，美國不應透過「詭計」或循序漸進的方式，發展制定「兩個中國」方案，而中國在對台議題上一直保持耐心，往後也會如此。

季辛吉說，華府和北京必須設法避免將台灣置於美中緊張關係的中心，並補充說，全球最大的兩個經濟體應避免直接對抗，以符合全球和平利益。

季辛吉表示，美中談判的核心，最重要的是討論影響彼此敵對關係的原則，以及至少為合作努力提供一些空間。他補充說，「對於世界的整體和平而言，美國和中國緩和雙邊的敵對關係非常重要。」

本週五年滿99歲的季辛吉，在1970年代擔任尼克森總統的國家安全顧問，在任期間促使美國外交政策產生重要轉變，即協調美中關係正常化。