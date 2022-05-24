韓風效應延燒全球，浪琴表（Longines）發布韓劇女神兼歌手秀智Suzy（裴秀智）榮任浪琴表優雅形象大使，與凱特溫斯蕾、林志玲、彭于晏、鄭雨盛等巨星併列，她在自己IG低調發布她為浪琴拍攝的形象照，卻未說明她已獲聘代言一事，充分展現她謙恭自牧的巨星氣度，此外人美心善的她熱心公益，被譽為「裴會長」，與台灣譽為「志玲姐姐」林志玲十分神似，可說是浪琴表最佳的代言人選。

uzy榮任浪琴表優雅形象大使，佩戴浪琴表Master 巨擘系列月相女表9萬4800元。（Longines提供）

秀智於2010年以女子團體miss A成員出道，隨後轉戰影劇事業，以《夢想起飛Dream High》一劇成為家喻戶曉的巨星，近年的作品包括《Start-Up：我的新創時代》、《當你沉睡時》等，都在亞洲市場創下超高收視率。

秀智也是時尚精品的最愛，是GUESS、蘭寇的代言人，且被譽為「人間DIOR」，受邀參加DIOR大秀和拍攝形象照，如今又新任浪琴表的優雅形象大使，更加奠定她在時尚圈的地位。

儘管是女神級的巨星，但秀智為人低調謙虛，且是熱心公益的「裴會長」，每年定期捐出巨款救助低收入戶、癌症病童、世越號受難者家屬、未婚媽媽、World Mercy、教育環境改善、Honor Society、江原道高盛的火災受災戶等，近兩年韓國爆發新冠肺炎，她也慷捐一億韓元，十足的「人美心善」，可說是「韓版的林志玲」。

浪琴表Master 巨擘系列月相女表，廣告主打款，9萬4800元。（Longines提供）

浪琴表全球總裁Matthias Breschan歡迎秀智加入浪琴表大家族，稱讚秀智擁有高人氣和無與倫比的優雅氣質，完美符合浪琴表品牌精神，並預告接下來會與秀智展開一系列的合作，請拭目以待。