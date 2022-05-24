蔡英文總統今天上午出席2022年台北國際電腦展COMPUTEX開幕典禮(總統府提供)

蔡英文總統24日出席「2022年台北國際電腦展COMPUTEX開幕典禮」時說，台灣今年將成立數位發展部，期待政府與民間合作，台灣科技產業能有「下一個黃金十年」。（范揚光攝）

蔡英文總統今天表示，今年即將成立的數位發展部，重要任務就是要加速推動國家數位發展政策，並且讓臺灣在數位發展方面的優勢能持續領先世界。打造「數位國家、智慧島嶼」，期待未來政府和民間持續攜手合作，全力推動產業數位轉型，帶動經濟發展，共同打造臺灣科技產業的下一個黃金10年。

蔡英文總統今天上午出席「2022年台北國際電腦展COMPUTEX開幕典禮」致詞時表示，台北國際電腦展已經有41年歷史，一路走來，不僅與臺灣的資通訊產業一起成長茁壯，也成為全球高科技產業重要的貿易平台。透過這項展覽，持續向世界展現臺灣資通訊產業的科技實力，也協助臺灣業者深化國際鏈結，接軌全球市場。

經過數十年的發展，她說，臺灣已建構具有高度韌性及競爭力的半導體生態系，包括晶圓代工、IC設計及封測等。臺灣在資通訊產業的科技實力，是我們整體經濟發展不斷前進的重要基礎，也是協助其他產業升級轉型的關鍵工具。

今年展覽主題是「建構全球科技生態系」，當中也有超過10個由政府計畫和加速器成立的主題館，展示內容包括AI運算、5G應用、生醫健康及智慧製造等，蔡英文指出，這顯示臺灣不只在高階硬體方面具有長期優勢，在產業創新方面也深具高度應變能力，能在許多不同面向提供多元創新服務。

未來的尖端科技，包括人工智慧、量子電腦、雲計算等，都有高度依賴晶片運作的需求。她說，我們要持續發揮臺灣在高階硬體製造的優勢，把 ICT產業的能量導入到更多領域當中，結合其他產業的強項，例如應用在智慧機械、智慧醫療上，使臺灣整體經濟更具有國際競爭力。

她強調，今年我們即將成立數位發展部，打造「數位國家、智慧島嶼」，是執政團隊最重要的目標之一。數位發展部的重要任務，就是要加速推動國家數位發展政策，並且讓臺灣在數位發展方面的優勢能持續領先世界。

她感謝所有業界先進的努力耕耘，持續提升臺灣的科技實力，也期待政府和民間未來持續攜手合作，全力推動產業數位轉型，帶動經濟發展，共同打造臺灣科技產業的下一個黃金10年。