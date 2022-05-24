2022九合一選戰升溫，被視為政治板塊指標的台中市長選舉備受矚目，根據「台灣指標民調」24日公布的最新民調，現任台中市長盧秀燕施政滿意度達68.6％，信任度也達63.7％，均較上次調查提升。防疫表現部分，盧秀燕的防疫滿意度更高達86.5％，顯見近期台灣疫情升溫，盧秀燕領導台中市政團隊，防疫工作獲絕大多數台中市民認同。

選戰部分，若2022台中市長選舉是藍綠對決，盧秀燕、蔡其昌支持度分別是47％與19.1％，兩人差距是27.9個百分點；若藍綠白三強鼎立，也就是蔡炳坤代表民眾黨參戰台中之下，盧、蔡其昌與蔡炳坤支持度分別是46.8％、18.7％與4.6％，盧蔡差距是28.1個百分點；且依民調結果，無論是藍綠對決，還是三強比拼，蔡在自己的立委選區，支持度都輸盧秀燕。

民調另顯示，爭取連任的台中市長盧秀燕施政滿意度達68.6％，市民的信任度也有63.7％，均較2022年1月的調查數據還要攀升，也與近期其它幾份台中市長民調結果相符。其中，盧秀燕在甲安埔、清沙梧、烏大龍、后豐、潭雅神、太平區等原台中縣地區，施政滿意度與市民信任度都破六成。

在防疫表現上，盧秀燕的防疫滿意度高達86.5％，顯示在今年台灣疫情升溫以來，台中市的疫情還算是在管控中，盧與市府團隊的防疫表現獲肯定。

至於2022台中市長選戰部分，立法院副院長蔡其昌自4月27日獲民進黨徵召提名參選台中市長後，近一個月以來，蔡的動作頻頻，媒體曝光度有所提升，但按最新的民調顯示，盧秀燕面對蔡其昌，盧的支持度為47％對上蔡的19.1％。當中盧秀燕支持度在烏大龍、中西區破6成，甲安埔、南屯、東南區破五成。蔡其昌僅在清沙梧支持度有32.7％，其餘選區，蔡的支持度都未破3成，而且蔡在立委選區支持度都輸盧秀燕。

若現任台北市副市長蔡炳坤代表民眾黨參戰台中，2022台中市長選舉在三強比拼之下，盧、蔡其昌與蔡炳坤支持度分別是46.8％、18.7％與4.6％，盧蔡兩人支持度反而比藍綠對決還要差距更大。

該民調係《風傳媒》委託「台灣指標民調」調查進行「台中市長選舉調查」，針對全台中29區完成1072份有效樣本，信賴水準在95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%，民調時間在今年5月19日至21日。