新北市議會今日總質詢，民進黨新北市議員質疑新北市關懷箱大縮水，要求市府應增加防疫預算採購防疫物資，並呼籲侯友宜市長別只將責任甩鍋給中央。新北市長侯友宜強調，因應中央隔離時間調整，加上解隔也不用快篩，內容才會有調整，且弱勢民眾若有需求，公所都會提供物資乾糧，民脂民膏要用需要的人身上。

今上午由新北市議會民進黨團總召集人陳啟能、副總召集人李倩萍、李坤城、賴秋媚、蘇錦雄、陳科名、林銘仁聯合質詢。

陳啟能說，中央給新北500多萬劑快篩劑，給予地方許多資源與物資，是市府沒有提出需求，反而最後怪中央，現在中央已逐漸鬆綁防疫規定，分階段性的執行是為確保醫療量能不致於崩潰，希望侯市長團隊應該與中央共同攜手合作，而非只有靠噴政治口水來防疫。

李坤城則說，市長一直抱怨中央法傳系統卡卡，開不出解隔單，但高雄市用自己的簡訊系統，讓確診的市民快速回覆，5個小時就能開出解隔單。市府不該把責任都推給中央「抱怨中央又在等待中央」。

李坤城說，台中市、新竹市、桃園市、高雄市都還有關懷箱，新北市卻是大幅度縮水，讓民眾有相對剝奪感。

侯友宜表示，關懷箱從一開始發放過程中，發現最嚴重問題是法傳系統卡卡，造成關懷箱寄到確診者家裡要拖到5天以上，甚至超過一個禮拜。

侯友宜說，關懷箱改成關懷包，主因是確診者隔離時間變成一星期，加上不用快篩就能解隔，內容物才會適度調整，但內容還是工一支備用，也提供一些衛教資訊，讓確診者了解如何做好自我防疫。

侯友宜強調，經濟好的人不會在乎這些「泡麵」，但只要是弱勢族群區公所還是會提供所有物資，希望把民脂民膏用在需要的人身上， 這才是對的。