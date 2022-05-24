台北市18日宣布高中職以下不含幼兒園23日至27日實施遠距教學，但卻在23日改口宣布幼兒園停止實體課程5天，北市議員徐巧芯接獲陳請，許多家長不滿北市臨時宣布停課，政策急轉彎令人錯愕，為何幼兒園無法提早宣布，造成家長很大的困擾。此外，幼兒園也抱怨，臨時停課，老師為了準備線上活動忙翻了，還要一邊照顧無法在家的小孩，實在很無奈。

北市幼兒園自5月23日至5月27日實施幼兒園非同步及同步遠距教學，根據北市教育局統計，各園仍有提供基本照顧服務，服務1萬712名幼兒，比例為19.21％，但有家長抱怨，政策大逆轉令人錯愕，公司來不及請假，只好繼續送托。

徐巧芯指出，北市原本堅持幼兒園實施遠距教學有困難，卻又臨時改口實施5天遠距教學，這對家長根本是晴天霹靂，猶如核彈式攻擊，家長還得臨時尋求親友協助；家長表示，公司規定可請防疫照顧假，但必須提早請，才能把手邊的業務轉交給同事，為什麼國小以上都能提早宣布，就只有幼兒園拖到最後才宣布，對家長造成很大的困擾。

北市某附設幼兒園也抱怨，實體課程時，雖然有許多小朋友會請防疫假，但不用辦理遠距教學，現在老師根本兩頭燒，又要照顧零星到校的小朋友，又要準備線上課程活動，而教育局卻僅補助私立幼兒園退費，但卻忽略公立幼兒園老師的辛苦。

幼兒園業者指出，線上線下同步真的很困難，老師的人力也有限，一邊要顧到校的小朋友，另一邊又要臨時想線上教學要準備什麼課程，讓老師們真的很頭痛，盼教育局下次能提早宣布。

教育局副局長陳素慧表示，一開始考量私立幼兒園如停課要退費，會造成損失，但因陸續接到家長陳請，與公私立幼兒園討論後，最後達成協議，決定停止實體課程，並補助私立幼兒園紓困津貼。

此外，幼兒園首次實施遠距教學，對業者而言也有很大的挑戰，業者表示，教育局宣布政策後，老師們就開始研究要用什麼軟體來教學，幼兒園沒有酷課雲，只能使用Google meet或其他軟體，算是線上遠距教學初體驗，也要設計與實體不同的課程，像是帶動跳等課程，老師必須絞盡腦汁。