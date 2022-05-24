國民黨確定提名前行政院長張善政參選桃園市長，神隱多日的立委呂玉玲今天終於接電話，她說心情已經調適，目前就是把立委的本分做好，她也說，至今未接過張善政的電話也未安排見面拜訪，「我們之間沒有任何聯繫。」

呂玉玲表示，她是民代、立委身分，必須把本身做好，目前疫情仍嚴重，需要協助地方醫療量能不足及藥品不夠問題，做好地方選民服務，而產業界也受到疫情嚴重影響她也要幫忙紓困，重心就是關心疫情。

至於張善政原先安排今日拜訪桃園市議會，議長邱奕勝也以要主持會議為由，兩人並未見到面。呂玉玲說，既然要拜訪就要事先通知、好好安排，不要拜會也來搞突襲，要去也要尊重人家。至於張是否已安排時間要去拜訪呂玉玲？她本人則說，從未接過張電話，彼此之間沒有任何聯繫。

呂玉玲說，對黨主席提名市長人選祝福，現在黨主席朱立倫必須拿出誠意，對國民黨的支持者 說清楚、講明白，爭取桃園人認同才重要。至於是否參選到底？她則說現在就是為桃園做事，沒有想太多。