大陸工信部賽迪研究院近日發佈「2021中國鋰電產業發展指數白皮書」，數據顯示，大陸鋰電池產業發展指數整體呈現平穩上漲態勢。2021第四季大陸鋰電產業發展指數為307.6，相較2017年同期資料增長了2倍。此外，2021年大陸鋰電產業規模大幅上漲，總市場規模達到324GWh，是2017年的4倍。大陸已連續五年成為全球最大鋰電池消費市場。

界面新聞報導，白皮書指出，大陸鋰電池產業在全球占有重要位置。2021年全球鋰離子電池市場規模達到545GWh，大陸佔據了超一半的市場規模。到2021年底，大陸動力電池產能約占全球的70％，世界前十的鋰電池生產廠家中就有六家中國企業身影。

新能源汽車需求量持續走高可能是刺激鋰電池產業增加的主要原因之一。2021年，大陸新能源汽車銷量達352.1萬輛，年增長1.6倍，占新車銷售比例躍升至13.4％，年增長8個百分點。新能源汽車保有量增至784萬輛，占大陸汽車總量的2.6％。

白皮書還顯示，大陸電池市場也將繼續呈現兩超爭霸的局面，寧德時代與比亞迪依託供應品牌超高銷量佔據了大量市場份額。根據5月11日中國汽車動力電池產業創新聯盟發佈的資料顯示，4月動力電池裝車量總榜中，寧德時代以5.08GWh的總裝車量排名第一，市占率達38.28％。比亞迪以4.27GWh緊隨其後，市占率為32.18％。二者佔據超七成的市場份額，而排名前十名之外的24家電池廠商則只能爭搶4％的市場份額。

值得注意的是，在磷酸鐵鋰動力電池裝車量的排名中，比亞迪以裝車量4.19GWh，占比47.14％反超寧德時代成為第一名。寧德時代排名第二，磷酸鐵鋰電池裝車量為3.05GWh，占比34.29％。而在3月份，寧德時代的磷酸鐵鋰電池裝車量高達7.02GWh，比亞迪則是3.98GWh。