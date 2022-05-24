英濟（3294） 旗下光電事業英錡科技攜手日本BARINTEC，以旗下開發的LCoS（液晶覆矽）與LBS（雷射光學掃描）擴增實境裝置與模組，參展科技盛事COMPUTEX與InnoVEX，此次參展除了協助客戶擴大生意版圖，同時也尋求企業合作夥伴共拓市場。

BARINTEC為日本光機顯示模組開發商，英濟看好其研發能力與日本應用市場，於2020年起持續投資並提高持股，並整合其設計與開發能力與英錡科技之量產實力，快速提升集團光電技術含量。

英濟集團光電技術研發長增田麻言表示，全球AR的消費應用尚未普及，但工業應用已經逐漸開枝散葉。近年藉由BARINTEC在日本的研發與業務基礎加上英錡科技完整的量產支援，成功打入日本冷氣空調維修領導者「東京冷機工業」內部應用並獲肯定，將AR技術應用於遠端維修支援與人員訓練等面向。東京冷機工業為日本空調設備維修龍頭，於日本各地皆有營運據點，2020年營收超過180億日幣。

為了完善AR技術，英錡科技已與意法半導體、光電半導體大廠艾邁思歐司朗（amsOsram）、波導技術大廠Dispelix等一線科技龍頭共同建立擴增實境雷射掃描（LaSAR）聯盟。目前聯盟除了全球關鍵零組件會員持續成長外，更已有國際消費品牌商申請加入中，已由零組件商之間的技術合作促進，進一步帶來了消費市場的推廣可能，將持續使雷射擴增實境的應用往普及化發展。

英錡表示，本次參展亮點涵蓋EzARGO工業AR顯示方案、攜手芬蘭創新技術，LBS（雷射光學掃描）畫質再晉級、LBS光機著手開發第二光源搭配塑膠HOE（全息光學元件），可望提升量產效率。