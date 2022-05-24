今天是農曆4月25日，也是神農大帝的誕辰，新北市市定三級古蹟三重先嗇宮每年都會舉辦「先嗇宮神農文化祭」，為神農大帝祝壽。先嗇宮董事長李乾龍表示，除了用擬人化的宴王祝壽儀式外，在疫情嚴峻的當下，也向「藥王」神農大帝祈福，希望疫情早日散去。

李乾龍說明，所謂宴王就是以擬人化的方式，在神農大帝誕辰這天，邀請祂在神界的好朋友來到先嗇宮作客，一同向祂祝壽，過去包含台北保安宮、新莊大眾廟及蘆洲湧蓮寺的神明都是神農大帝的座上賓，從今天開始連續3天，每天依早點、午餐、下午茶及晚餐，宴請各地前來祝壽的神尊。

除了在宴王儀式當中，先嗇宮還特別商請了已經快要失傳的「南管」樂團到場演奏，包含樂曲及唱曲，替餐宴中的神明助興，李乾龍說，南管在古時能在宮廷內演奏，可為「登堂入室」，在今年的神農大帝生日宴當中安排南管演奏，一方面要給眾神帶來帝王級的音樂饗宴外，更希望透過這樣的形式，讓已經快要失傳的傳統樂曲能夠得以延續。

另外，因為近期國內疫情嚴峻，所以除了每年都會舉辦的祝壽儀式外，今年還有護國息災大法會，希望能向「藥王」神農大帝祈求，能夠不忘民間疾苦，賜福給台灣的民眾，讓疫情早日散去，而先嗇宮也購買了2200劑快篩致贈與三重區公所，再由公所發放給轄內關懷戶，如果發現症狀可以儘速就醫。

三重區長陳奇正表示，先嗇宮是三重區唯一市定古蹟，也是三重區最古老廟宇，已有268年歷史，香火鼎盛，平時推動公益慈善事業不遺餘力，疫情期間支持市府及三重區防疫工作，捐贈居家關懷箱外，並捐贈洗手乳2000公斤予三重地區27所學校及2200支快篩試劑，更年年榮獲本市績優宗教團體肯定，感謝廟方熱心推動公益。