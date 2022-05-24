時常評論時事的粉專「工程師看政治」昨（23日）發文砲轟蔡政府，指出今年WHA世衛大會，台灣再次無法出席，衛福部長陳時中的說法是「我們不要矮化自己參加」，但2016年，也就是總統蔡英文上任的第一年，台灣得到WHA邀請，名義就是中華台北，身份是觀察員，衛福部長林奏延前去與會且在大會演講，全程都以中華台北自稱，隻字未提台灣，「而罵了馬英九八年的民進黨，此時全黨噤聲，最後蔡英文定調稱謂上沒有矮化問題」。

工程師看政治質問陳時中，蔡英文是否矮化國格？民進黨算不算支持矮化國格？還是「中華台北」其實是看人使用，體育比賽用沒問題，蔡英文用也沒問題，但馬英九用不行？對陳時中來說，「中華台北」是否像極了愛情，有些事，就是他可以你不行？

「工程師看政治」砲轟，自己「受夠了綠營政客的雙重標準，說話翻臉都面不改色，敢扯敢演，天下無敵！」，也狠酸，更令人佩服的是綠營支持者，要他們恨誰就恨誰，要他們愛誰就愛誰，思想完全聽從上層的指揮，真的十分可怕。

工程師看政治也指出，今年美國沒有在WHA提案支持台灣加入，幫忙提案的，是台灣碩果僅存的13個友邦，還有，美國推動的印太經濟架構(IPEF)，也沒有把台灣放進去，對此，白宮國安顧問說會繼續「尋求和台灣深化經濟夥伴關係」。

工程師看政治質疑道，綠營支持者這時候能感受到蔡政府「五年斷交八個邦交國」造成的傷害了嗎？「那些說邦交國斷光也沒關係的人，此時做何解釋？對於美國的友誼，有沒有體會到什麼叫『說一套做一套』？」，而總統府先前暗示吃萊豬是為了加入IPEF，現在又要如何圓謊？