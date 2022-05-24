該早餐店衛生事項須限期改善部分，將依規複查，台中市衛生局表示，限期到6月6日複查仍不合格，將依《食安法》規定裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市一家早餐店老闆娘22日系統通報為確診個案，居家隔離期間竟出現店裡，衛生局表示，早餐店場所負責人劉姓老闆娘被指隔離期間現身，食安處23日獲報前往稽查，證實該名老闆娘情急欲跑至店面拿東西給員工，非惡意外出造成傳染，後續將依違反《傳染病防治法》規定，裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

食安處表示，至於該早餐店衛生事項須限期改善部分，後續將依規複查，如複查仍不合格，將依食安法規定裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局指出，這家早餐店員工在店面作業，未見劉姓老闆娘於店面從事餐飲製作及服務，稽查期間，發現她未佩戴口罩擅自離開居家隔離住所，欲跑至店面拿東西給員工，並現場經店員確認為劉姓老闆娘無誤。

該名劉姓老闆娘擅離居家隔離場所一事，由次非惡意外出造成傳播，衛生局表示，後續將依違反《傳染病防治法》規定，裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

另該早餐店衛生事項須限期改善部分，將依規複查，如限期到6月6日複查仍不合格，將依《食安法》規定裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局食安處21日獲報後到這家早餐店稽查，發現劉姓老闆娘確實在現場，擅自離開居家隔離住所擅自離開居家隔離住所，如以防疫期間加重處罰，可依違反《傳染病防治法》規定，裁處20萬元以上200萬元以下罰金。

早餐店老闆兒子喊冤表示，媽媽是為了拿東西給員工，又看到衛生局人員來稽查，一時情急跑出來，並非惡意要造成傳染。

衛生局表示，食安處23日前往稽查，證實該名老闆娘欲跑至店面拿東西給員工，後續將依違反《傳染病防治法》規定，裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰。