隨著串流遊戲服務在台灣日益普及，HP旗下知名電競周邊產品領導品牌HyperX，今日宣布推出3款Xbox™ 官方授權耳機及5款適用於PlayStation®5 的遊戲耳機，其中包含了最受玩家歡迎的Cloud Flight 無線耳機與輕量舒適的Stinger耳機系列，提供玩家頂尖的舒適度和絕佳的音效表現。

HyperX Cloud Flight 無線電競耳機for PS

HyperX表示：「沿襲We’re All Gamers品牌精神，HyperX持續針對家機玩家拓展遊戲周邊陣容。此次新品完備了我們的家機遊戲耳機系列，無論是PS4、PS5或是Xbox玩家，現在都能找到符合自己遊戲需求且和家機相匹配時尚設計的耳機，為長時間遊戲提供絕佳的佩戴舒適度和音效體驗。」

HyperX Cloud Flight 無線電競耳機可為PlayStation®5 和 PlayStation®4 主機玩家提供長達30 小時的電池續航力，讓玩家可享受不間斷的遊戲時光。柔軟優質人造皮革包覆記憶泡棉耳墊，長時間遊戲耳朵也能備感舒適。耳罩上配置操作直覺且便利的控制按鍵，提升玩家遊戲體驗。此外，針對Xbox玩家也推出CloudX Flight™ Xbox 官方授權耳機。玩家可透過USB 無線接收器插入 Xbox 主機，擺脫線材束縛，自由享受 CloudX Flight的舒適。兩款耳機均透過2.4GHz 電競級無線傳輸，提供高達 20公尺的傳輸距離。

HyperX CloudX Stinger Core無線電競耳機

若在尋找入門經典款耳機的家機玩家，HyperX Stinger系列也推出兩款PlayStation®及Xbox 官方授權的耳機。PlayStation® 官方授權的HyperX Cloud Stinger™ 電競耳機，能滿足追求輕量舒適、卓越音質和高便利性的PS玩家。配有HyperX 特製記憶泡棉的絕佳舒適度，可 90 度旋轉的耳罩更能輕鬆掛置於頸部。HyperX CloudX Stinger Core讓玩家一鍵按下就能與 Xbox 無線配對，立即享受高品質音效。理解玩家對於音質的追求，耳機採用針對 Xbox Series X|S 和 Xbox One 優化的 40mm 驅動單體及 Windows Sonic 空間音效，讓玩家盡情享受遊戲音效體驗。

PlayStation® 官方授權的HyperX Cloud Stinger™ 電競耳機

售價與經銷商

全新HyperX PS與Xbox系列遊戲耳機即日起，於蝦皮商城HyperX官方旗艦店販售中，建議售價請參閱下方表格。如欲瞭解更多資訊，請至HyperX粉絲專頁。