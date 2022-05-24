台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季季後賽今起點燃戰火，4支列強高雄全家海神、臺中葳格太陽、新北中信特攻及台灣啤酒英熊將一連6天上演精彩對決，在季後賽開戰前夕，聯盟公布例行賽4月暨5月MVP及最佳外援，新北中信特攻潛力球星林秉聖雙喜臨門，繼奪下年度抄截王大獎後，今天再奪單月MVP，桃園雲豹NBA級洋將威廉斯（Troy Williams）也以恐怖的飆分火力，奪得單月最佳外援。

25歲潛力球星林秉聖本季加盟特攻後表現始終搶眼，防守端頻頻演出神偷絕技，成為球隊倚重的後場大鎖，4月份起更因「黑豹」阿巴西齋戒月狀態下滑，進攻端獲得更多開火權，得分表現也開始攀升，4月平均攻下14分、2.5籃板、1.8助攻和3.2抄截，到了5月火力再加溫，場均來到21.5分、3籃板、1.5助攻和4抄截，攻守兩端都有精彩演出，幫助特攻4月及5月共拿下4勝4敗戰績，其中4月16日作客臺中葳格太陽，林秉聖單場飆進7記三分球攻下全隊最高28分，三分球命中數和得分皆創個人本季新高。

談到生涯首奪月MVP，林秉聖說：「其實我上場都沒有想太多，就是把先防守做好，進而找到比賽節奏。剛好我4、5月那陣子的手感比較火燙，隊友也都很信任我，願意把球分享給我，所以在進攻端才能有比較好的發揮，但對我來說，球隊贏球還是放在個人表現之前，希望進入季後賽，能夠盡全力幫助球隊先闖過首輪，拿下總冠軍戰門票。」

面對季後賽即將交手太陽，林秉聖也透露已做好準備：「針對季後賽，我特別加強了整體體能，在平常例行訓練之後，我也會繼續留下來重訓，加強上半身的衝撞抗衡力，因為進入季後賽高強度的肢體對抗，我必須讓自己更經得起碰撞，才能更有把握守住像是塔克（Anthony Tucker）或是何喬登（Jordan Heading）等經驗豐富的對手。」

雲豹「小蟲」威廉斯在4月劉嘉發執掌兵符後，火力大噴發，不斷打出鬼神般的恐怖數據，讓人見識到NBA級的砍將身手，4月已經繳出29.8分、8.5籃板、5助攻、3.2抄截的驚人數據，沒想到5月表現更誇張，4戰場均是不可思議的43.7分、16籃板、2.7助攻、2.7抄截和2.3阻攻，攻守兩端都展現出強大統治力，雖然4、5月合計雲豹僅拿下3勝7敗戰績，但威廉斯還是靠超水準的個人表現，驚險擊敗高雄全家海神布銳克曼（Jason Brickman）及臺中葳格太陽塔克（Anthony Tucker）兩位強勁對手，奪得4月暨5月最佳外援。

5月18日主場迎戰新北中信特攻，威廉斯全場狂砍個人本季新高50分，僅差2分就可追平聯盟球員單場最高得分紀錄，帶領雲豹以136比124奪勝，堪稱在T1聯盟代表作。

威廉斯開心地說：「很榮幸拿下T1聯盟4、5月最佳外援，雖然我以前曾在G League得過單月最佳球員，但我感覺這次意義非凡，而這也是我第一次在不同的國家獲得這個獎項。」