教育部大學申請入學書審系統出問題？台大電機資訊學院院長張耀文今天在臉書發文說，考生如果不是勾選學習歷程檔案資料上書審系統，而是自行上傳PDF資料，他們在系統中彙整報表的資料就會變成空白，恐造成評審不公。

張耀文表示，有參與二階甄試資料審查的教師反映，教育部的書審系統中有提供考生各項資料（例如多元表現項下的競賽和檢定等）的資訊分項彙整報表，方便審查老師作全體考生整體性的審閱和比較。

不過張耀文說，這個原立意應該良善的系統，但因教育部今年同時允許考生和非新課綱學生（例如重考生）選擇自行上傳審查資料的方式，但這些學生在彙整報表的資料就會變成空白。很不幸地，此有缺陷的系統只提醒審閱教師「此檢視模式舊課綱學生因無數據資料，故其欄位皆為空白」。

張耀文說，所有採用自行上傳資料的學生，即使是新課綱的考生也僅有原系統中的修課紀錄，其他項目都是空白。所以此書審系統不完整的說明，明顯有此缺失。。

實務上，部分學系會幫審閱教師作資料的彙整，並提供彙整後的報表作審查，因此若學系直接從書審系統下載此類資料，會有遺漏部分學生資料之虞，造成審查上很大的不公平。

不過大學甄選入學委員會組長連昭雯表示，考生自行上傳的PDF檔案，都先進到甄選委員會的系統，然後甄選委員會再將相關資料轉給考生報考的大學，而今年這件事，在5月11日已經完成。大學後續書審作業，可以再從甄選委員會、暨南大學或是大學自行開發的系統去進行。

台大後續選用的是暨南大學的系統，這個系統有20幾所大學使用。台大註冊組主任李宏森表示，暨南大學的系統有一個資訊彙整報表，如果考生上傳PDF資料，在這個彙整報表裡面可能無法呈現出來。台大今天已經通知各學系在進行書審時，應該去看考生完整的資料，而不是只看彙整報表的資料。