王品澔以「伊林璀璨之星男模組冠軍」出道滿1000天。（伊林娛樂提供）

王品澔出道後跨足時尚伸展台、戲劇、綜藝實境節目。（伊林娛樂提供）

在3年前榮獲伊林璀璨之星男模組冠軍的王品澔，跨足時尚伸展台、戲劇、綜藝實境節目，表現亮眼也深受大眾喜愛，出道滿1000天的他提起當時報名璀璨之星的歷程，坦言當時什麼都不懂，僅憑藉著運動員的衝勁往前邁進，「我個性就是一直衝，先做再說，什麼都不想，就先報名了。」他也以自身經歷呼籲想踏入演藝圈的年輕人，「勇敢報名就對了。」

王品澔表示，這一路走來，面對許多未知的挑戰，難免需要承受不同的壓力，但他堅持「做就對了」，他認為每一份工作都應該去適應、去學習，「這些都是成長的養分，即使遇到困難，也從未想過放棄。」他也提到，雖然自己仍最喜歡演戲挑戰不同的角色與劇本，但其實各領域都想嘗試看看，不會因不擅長就退縮，期盼未來能成為全方位的藝人，都能拿到更好的成績。

王品澔參加《全明星運動會３》表現優異，大受觀眾喜愛，賽季間IG粉絲人數從原本的4萬又暴增10萬人，目前已擁有超過15萬的粉絲，他近期參與錄製實鏡節目《全明星觀察中２》，令他印象最深刻的是下田撿福壽螺，受到田裡泥土混濁影響，撿福壽螺的視線其實不太好，身高189公分的他，赤腳踩在田裡一直彎腰行走，他笑稱，「全身腰酸背痛，也深刻感受到農夫的辛苦。」

節目中，王品澔展現流利台語，粉絲們跨他之前在戲劇《天之驕女》台語講的很好，他謙虛說，「其實我台語沒有很好，滿分10分的話，演《天之驕女》前大約只有3至4分，現在應該有進步到6至7分。」他說小時候在南投老家，雖然聽得懂台語，但說得不流暢，拍戲期間遇到比較困難的詞彙，還會打電話求助家人，現在回老家時，會開始用台語跟阿公阿嬤對話，雖然仍會講錯，但透過家人的糾正，似乎真的有進步，大家都說他台語愈講愈好。

受到疫情影響，王品澔只有農曆新年短暫回南投3天就北上工作，從小與家庭關係緊密的他表示，上一次回家前也是好幾個月沒回家，有時候工作空檔想回去看家人，但因為疫情的關係，家人也希望我留在台北照顧好自己，所幸現都透過視訊聯繫感情。他說，家人給他很大的支持力量，他也希望演藝工作能越來越好，讓父母放心並以他為傲。

第11屆伊林璀璨之星官方報名開跑了，除Up直播平台免費報名至5月26日外，即日起至7月6日可上伊林璀璨之星官網報名（http://star.eelin.com.tw），總決賽將於8月29日登場，本屆報名共分成四組：「模特兒組」、「演藝組」、「網紅創作組」、「Star Dreams無限女孩組」，期盼能發掘各領域具潛力的新秀。