高雄市政府農業局為加強推廣在地農產品，特別與台灣Buffet餐廳龍頭「饗賓餐旅集團」攜手合作，將高雄大樹高品質的金鑽鳳梨及玉荷包，與饗賓餐旅集團旗下三大品牌「旭集 和食集錦」、「果然匯」及「饗食天堂」共同推出高雄限定鳳梨特色料理，希望透過此次跨界合作提升高雄優質農產品知名度，並協助農民開拓新商機。

高雄每年3月到6月盛產的金鑽鳳梨聞名國內外，其甜度高、果肉細緻且果心可食、汁多味美等多項優點，外銷到國外價格比菲律賓鳳梨高一倍。當令水果除了盛產的金鑽鳳梨，還有一年只有20天產季的玉荷包也將揭開序幕，高雄所產的玉荷包的果實飽滿而果核小，肉質豐厚又甜度高達20度，非常受到市場歡迎。

今年農業局跨界與台灣Buffet餐廳龍頭「饗賓餐旅集團」合作，推出多道鳳梨特色料理，讓消費者透過創意食趣品嚐金鑽鳳梨的好滋味。即日起至6月5日至「旭集 和食集錦-義享店」、「果然匯-夢時代店」及「饗食天堂-高雄三多店(高雄大遠百)」用餐，即有機會品嚐到期間限定的鳳梨特色料理，而「旭集 和食集錦-義享店」更提供限量新鮮玉荷包，歡迎消費者前往享用。

饗賓餐旅自1971年「福利川菜」起家， 2001年起逐步轉型為饗食天堂自助百匯，不斷創新服務並提升品牌價值。截至2022年共開創8個餐飲品牌、電商品牌「饗在家」及「饗帶走」外帶外送平台，方便消費者把各品牌的美味料理帶回家，全台總店家數共55家，是許多民眾聚餐首選。除了在自身餐飲事業積極努力，饗賓在社會公益上也默默付出許多，此次與高雄市政府合作共同推廣在地農產，開發在地食材新需求，行銷在地生產、在地消費及飲食教育等面向，將「鮮享在地」觀念導入，為高雄農民盡一份企業社會責任。

饗賓餐旅集團品牌策略部李仲康副總提到，近兩年雖受疫情打擊，但秉持社會責任，集團不裁員、不減薪，更擴大轉型宅配商品、賣生鮮、獎勵員工外送，除此外也未停下社會關懷腳步，這次有機會推廣在地高雄高品質的金鑽鳳梨及玉荷包，也是希望能藉此，增加在地農民的收益，行銷高品質的農產品。(記者 賴奕熏/高雄報導)