最近大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐 3》開播，讓王心凌的男粉們一躍成為「新頂流」。從23日晚間，「＃王心凌粉絲購入芒果股票為其加油＃」沖上熱搜，「＃你一票我一票原來是股票＃」更是短暫霸榜微博熱搜第一。熱潮延續到24日，被稱為「王心凌概念股」的芒果超媒盤中一度漲近10％，市值飆升66億元（人民幣，下同），創年內反彈新高，截至上午盤中，股價報38.13元、漲7.41％。

回顧5月20日，《浪姐3》開播。今年39歲的王心凌在初舞台上綁著高馬尾，一身學院風打扮，甜美可愛，少女感十足，以一首個人經典曲目《愛你》帶動全場。

播出之後，大陸許多「80、90後」男子大呼「爺青回」（爺的青春又回來了）。，更讓「＃為什麼王心凌突然又火了＃」、「＃王心凌QQ音樂屠榜＃」等多個話題佔據熱搜第一名。

此外，在短影音平台上，也有不少大陸網友秀出男粉絲跟著王心凌唱跳的影片，並紛紛表示「我們還在，只是老了」，網路上更將這群中年男粉絲稱為 「王心凌男孩」。

王心凌熱度飆升，不僅在節目播出後創造7條微博熱搜，還登上了抖音娛樂熱榜。截至23日晚間6點，，抖音上關於 「你一票我一票王心凌80還唱跳」的話題熱度已升至757.7萬。也有資料顯示，王心凌在節目演唱《愛你》的單支影片播放量高達730萬次，全網熱度指數高達46.34，在播放量、人氣都位居第一。