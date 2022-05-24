人權團體「國際特赦組織」（Amnesty International）今天表示，2021年防疫限制放寬之際，全球處決人數卻「令人擔憂地上升」，伊朗政府處決人數更創下2017年以來新高。

「國際特赦組織」在年度研究中說，2021年全球共有18國至少執行579起處決，比2020年增加20%。

伊朗占新增處決的最大宗，從2020年的246人增加到至少314人，執行死刑次數是4年來最高。

國際特赦組織將執行死刑次數的增加歸咎於與毒品有關的處決，稱這是「公然違反國際法」，因為國際法僅允許對涉及蓄意殺人的罪行判處死刑。

沙烏地阿拉伯的處決也出現激增，自2020年以來處決人數增加了1倍多。在戒嚴法之下的緬甸則約有90人被判處死刑。

國際特赦組織在其研究中說：「2021年處決和死刑判決令人擔憂地增加，因為世界上一些最血腥的劊子手重操舊業，法院也擺脫了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的限制。」

國際特赦組織表示，在56個國家的法官至少宣判了2052 人死刑，其中孟加拉、印度、剛果民主共和國、埃及和巴基斯坦的死刑判決數量大幅增加。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110524