我國新冠肺炎本土疫情近日持續延燒，為了加強防疫，勞動部勞動力發展署近日修正「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）辦理技術士技能檢定防疫措施指引」提及，自主防疫的考生不得參加技術士檢定，而如要自備模特兒的美容美髮模特兒則應接種三劑疫苗，否則應提供前一天的快篩陰性證明。

據統計，每年報考技術士檢定人數至少達30萬餘人，勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長謝青雲表示，近來本土疫情嚴峻，因此此次再強化防疫措施，包括要求試務人員應接種三劑疫苗，否則應提供快篩陰性證明，如指揮中心要求「自主防疫」、「自主健康管理」的對象不得出入人潮擁擠等場所，因此要求自主防疫對象不得應試。

謝青雲說，此外，應檢人自備模特兒，必須在測試當日遵守如戴口罩、量體溫、繳交當日健康聲明表、出示身分證明文件及配合各職類測試要求提供接種證明、抗原快篩陰性證明或 PCR 檢驗陰性證明等供查驗才能進入考場，如美容美髮模特兒應接種三劑疫苗，否則應提供前一天快篩陰性證明才能入場。

發展署技能檢定中心也會在測試前勾稽確認應檢人是否為居家隔離或居家檢疫者，如屬前開對象，勞動力發展署技能檢定中心將主動電話聯繫，同時發送簡訊說明。