東引鄉民代表會提前至清晨5點召開定期會，創下首例，溫馨舉動令人相當感動。（連江縣政府提供／李奇叡連江傳真）

世居於連江縣東引鄉的老榮民鄭龍飛日前因病過世，享耆壽96歲，今（24）日舉行告別式。由於鄭龍飛一生奉獻東引，且待人熱絡，東引鄉親多半把他當作家人，東引鄉民代表會為表達敬意，決定趕搭前一天的船班，前往南竿參加鄭老先生的告別式。為配合船班，他們提前至清晨5點召開定期會，創下首例，溫馨舉動令人相當感動。

東引鄉代會主席王維德表示，鄭龍飛軍旅生涯均於東引服役，曾經擔任東引反共救國軍中校隊長，退伍之後沒有離開，選擇世居在此，是連江縣最年長的榮民，待人親切。雖他在東引沒有親人，但鄉親都把他當作家人照顧，並給了他「隊長」的暱稱。

鄭龍飛的告別式今日上午8時在南竿成功山殯儀館舉行，東引鄉代會決定提前一天，也就是23日啟程前往南竿，送鄭龍飛最後一程，但恰逢鄉代會第11屆第7次代表會，且23日就是議程排定的最後一天。

東引鄉長林德建表示，原先鄉代會與鄉公所研議，可否將會議延後或改制南竿舉行，但查閱地方制度法相關規定後，得知定期會時間及地點依法均不得變更，因此決定提早會議時間，改在23日凌晨5點召開會議，會後便立即搭船前往南竿參加告別式，送鄭老先生最後一程。

由於全國各鄉鎮市民代表會通常都在上班期間召開定期會，因此這次東引鄉代會為了參與老榮民告別式，選在凌晨5點開會，應該已經創下最早召開會議的紀錄。