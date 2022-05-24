全球海運市場長期存在缺員問題，近2年有新冠肺炎疫情，今年又有俄烏戰爭衝擊，讓海員缺員更嚴重。交通部航港局今日與7家航商、社團及多家海事學校，合作推出「海員新星培育計畫」，比起過去的短期產學合作，新計畫為長期培訓，讓有志海事的年輕學子，從國中畢業起就能加入培育，翻轉人生。

各航商過去推出的產學合作，大多是針對大三、大四生的短期合作，海員新星培育計畫由長榮海運、陽明海運、萬海海運、裕民海運、光明海運、世邦海運、中鋼通運7家航商，結合國內各海事學校資源，透過博幼基金會優先鼓勵偏鄉、原鄉弱勢學生加入，最早從國中畢業後的高職教育開始，不只提供學雜費補助，還有住宿費、生活津貼等，每年最高可領到18萬元。

航港局長葉協隆指出，該培育計畫有3大特色，首先是就學到就業、高職到大學，完整一條龍補助；補助津貼範圍幅度，除過去學雜住宿，這次加上生活津貼，讓有志海運事業的學子無後顧之憂；向下紮根，讓學生從高職就開始獲得協助。

葉協隆說，船員的高收入眾所皆知，長榮海運40個月年終也讓大家記憶猶新，近年船員工作環境大幅改善，是弱勢學子可以翻轉人生的機會。

長榮海運董事長張衍義表示，這2年台灣航商在國際海運所扮演的角色已被大家看見，業界人才需求有增無減。他坦言，過去對人才培養有不足的地方，這次計畫希望招募年輕人進來完整學習。

陽明海運董事長鄭貞茂說表示，海運業現在缺員嚴重，檯面下的搶人大作戰早已開打，以前大家覺得海員辛苦，現在完全不是，船上工作是技術導向，也因如此船員收入高，基本的乙級船員月薪就有8、9萬，船長30幾萬。

船上也非大家想像得枯燥無聊，海上其實充滿驚險，需要船員高度訓練以應付突發狀況。造價數億元的大船，上頭有卡拉OK、有健身房、有專業廚師每天設計不同菜單，還有5G通訊讓船員每天跟家人聯絡，更有機會到世界各國看看，每年有3個月在家休息，相信能吸引許多年輕人。

陽明海運船務部協理李德仁指出，海運現在缺員問題只能以「非常缺」形容，每年約900名相關科系學生畢業，上船的不到200人。目前陽明的台籍船員佔約50％，已是國籍業者最高。

李德仁說，全世界船員有15％來自烏克蘭與俄羅斯，俄烏戰爭開打導致全球海運缺員加劇。我國法規規定，除船長、輪機長大副、大管須為台灣籍，其他職位可聘外國人，而最缺的為機艙、輪機人員。