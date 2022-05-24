台驊投控(2636)操作航運股短投進出點位精準，董事長顏益財被網友譽為最懂海的男人。今天股東會後，被媒體問到如何操作長榮(2603)、陽明(2609)，他表示，首先要先確定是短投還是長投為出發點，短投為了賺價差，但公司希望以1、2年的長期投資為主，像是陽明今年淨值配完息，今年一定會超過百元，在每股淨值、配息及本益比三方來看，陽明跟長榮至少2年內都是低風險的投資。

對於航運景氣，顏益財稍做修正，去年他認為「萬里無雲、順風順水」，但今年卻出現上海封城，導致航運股大幅波動。不過，上海最快5月、慢在6月中旬就會解除，將迎來報復性出貨潮；美西看起來談判在拖延，合約6月底到期，法律上勞方可以罷工，若罷工真正成立，對美西供應鏈物流造成很大影響，而且西岸罷工可能會牽動到東岸罷工，一旦發生的話，可能造成運價再次飆升，造成塞港嚴重，海運旺季可能提前到6月。他表示，今年「烏雲密佈，但仍然順風順水」。

對於過去講過「一張不賣、奇蹟自來」，顏益財說，那時候航運股相對便宜，對短期進出的人不合適，但現在情況不同，貨櫃三雄、貨代公司股價現在都三位數，成本相對高，壓力也相對大，所以看每個投資人出發點，短期是賺價差，長期投資投資點很重要，要選擇風險小的位置做投資。

為何先前台驊再度進場陽明、長榮，顏益財解釋，目前陽明第一季每股淨值達80元，第二季雖然獲利差一些但第三季會補回來，即使今年配完息後，陽明淨值一定超過100元，明年最差也有50元甚至到80元，以今年配息水平試算，配息報酬率都在10％以上。另外，中遠海控第一季本益比只有2.2倍，台灣貨櫃三雄不到3倍，面臨世界局勢混亂，要找到1、2年投資有保障的股票，除非2023年海運大虧損，不然未來2年長投觀點來看風險不大。