今年3月台北市文山區再興社區發生公寓女兒牆崩落意外，議員王欣儀質疑，市府說要檢討修正、研議放寬山限區都更，事發經過2個月毫無下文，痛批市府只是講一講、擺爛。北市都發局對此回應，研擬修訂都更自治條例、土管自治條例，朝向比照危老重建放寬規範。

台北市面臨城市嚴重老化，尤其山坡地社區老舊有安全問題，王欣儀指出，目前北市山限區住宅區主要集中在文山、士林及內湖區，其中屬「山限區」的建物共有1302棟，屋齡超過30年的則有764棟，占6成2。

王欣儀表示，受限法令限制，山限住二區無法都更，少了都更容積獎勵，就不會有建商願意進場，而若申請危老重建，對於這些動輒好幾百戶的老舊社區，要達成整合100％的土地及建物所有權人同意，根本是不可能，質疑山限住二的活路在哪裡？

她說，再興社區公寓發生女兒牆崩落意外，市府說要檢討修正、研議放寬山限區都更，事發2個月了卻毫無下文，痛批市府只是講一講、擺爛。

王欣儀強調，啟動修法程序要耗時半年以上，因此在市長柯文哲任內已確定無法完成修法，山區老舊社區都更不能再等，再難也要踏出第一步，她要求市府加速修法進度，儘快解決老舊社區建物問題，別等到再次意外發生，造成傷亡悲劇才後悔莫及。

對此，都發局回應，市府研擬放寬山限區都更建物量體，修訂都更自治條例、土管自治條例，朝向比照危老重建放寬規範，如放寬建築物高度，原本是17.5公尺擬放寬到21公尺，其他還有放寬高度比、後院深度比及建蔽率。

都發局說，修法讓山限區建物符合營建署規定的耐震系數小於0.35者 ，所有權人可向市府提議迅行畫定更新地區，且若取得私地主9成同意，就可以依公辦都更2.0程序進行。