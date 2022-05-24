新竹縣「橫山學堂」24日揭牌啟用，為全新竹縣首座社區學堂，由橫山區社會福利服務中心參考聯合國SDGs永續發展目標規畫課程，目的是老中青幼共學成長。新竹縣長楊文科表示，學堂將服務橫山鄉、芎林鄉及尖石鄉等3鄉30村偏鄉民眾，估將超過2300人次受益。

橫山學堂今年共規畫100堂社區學習課程，內容包含生活知能專題講座、自我照顧學習課程及社區生態及文化認同等，講師則來自各領域專家、職人、在地青農及返鄉青年。為服務偏鄉民眾，部分課程也以行動學堂的方式，到偏鄉服務社區部落民眾。

縣府社會處長李國祿表示，提供脆弱家庭服務、社區宣導、社區服務方案等各項在地性、多元性及即時性社會福利服務特色，橫山學堂則是新竹縣第1個學堂，也希望民眾能多加參與。

新竹縣目前有竹北、竹東、新埔、新湖、橫山等5個社福中心，橫山社福中心主要推展橫山鄉、芎林鄉及尖石鄉之社會福利服務工作，提供包括社會福利諮詢、弱勢家庭輔導及社區資源連結等服務。