5至11歲輝瑞／BNT兒童疫苗明天開打，中央流行疫情指揮中心表示，今天已配發第一輪40.3萬劑疫苗，各縣市獲配數量以新北、台中、台北最多，分別為5.7萬、5.6萬和5.4萬劑；預計於5月27日再配送約26.9萬劑將視接種情況調整。

指揮中心說明，輝瑞／BNT兒童疫苗已於今日陸續配送各縣市，預估需求主要以5到11歲各縣市人口數之7成，扣除莫德納意願調查人數8成（預估接種）及確診人數進行分配，且依疾病盛行率再加配部分縣市。

根據指揮中心統計，首批預估配送約40.3萬劑，以新北市5.7萬最多，台中5.6萬居次，台北市5.4萬位居第三；後續視接種情形，預計於5月27日再配送約26.9萬劑，另中央預留約10萬劑，將依接種及疫情等狀況再行分配。

指揮中心表示，已於5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合，自5月25日起，依期程規劃陸續於校園或指定合約醫療院所提供輝瑞／BNT兒童疫苗接種；教育部於5月17日轉請地方政府教育局及國小配合相關準備作業，並協助進行家長及學童接種意願調查，同樣提供7天考慮期，預計5月25日後陸續彙整各縣市調查結果。

各縣市輝瑞BNT兒童疫苗預估配送量（指揮中心提供）

各縣市輝瑞BNT疫苗預計開打日（指揮中心提供）

目前各地方政府校園集中接種作業預訂於5月25日至6月1日間陸續開打；至於未於校園接種或滿5歲未入學兒童，可至各縣市安排／指定合約醫療院所接種，預計開打日視各縣市而定，新北、宜蘭、金門、桃園、新竹市、新竹縣、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、屏東、澎湖皆為25日開打，高雄和台東為26日，台中為27日，台北為30日，嘉義6月1日，花蓮為6月8日，基隆預計於校園接種半個月後開打。