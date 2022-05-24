花蓮吉安鄉公所獲中央及縣府經費挹注、自行編列配合款，共斥資1600萬元將打造新的慶豐活動中心，今開工動土，預計明年春季完工。（羅亦晽攝）

花蓮吉安鄉慶豐活動中心開放迄今已逾30年，設施老舊，空間狹小，早已不敷使用需求。（羅亦晽攝）

花蓮吉安鄉慶豐村是全鄉第2大村，人口高達近8千人，原本提供該社區活動的慶豐活動中心開放迄今已逾30年，設施老舊，空間狹小，早已不敷使用需求，因此，吉安鄉公所獲中央及縣府經費挹注，且自行編列配合款，共斥資1600萬元打造全新的活動中心，待明年春季完工，滿足居民對活動空間的多元需求。

慶豐活動中心興建於1985年，長年提供地方社團活動空間，隨村內社團愈來愈多，整體的空間與設備已不敷使用，加上沒有無障礙設施，社區發展協會擔心村民進行活動時的安全，向吉安鄉公所提議，盼能協助整建。

經吉安鄉公所向中央與縣府爭取經費挹注，分別獲400萬元及500萬元，另在代表會支持同意下，更編列700萬元配合款，共斥資1600萬元打造全新的慶豐活動中心，且日前與地方召開施工說明會，凝聚共識後，今舉行動土儀式，縣長徐榛蔚、鄉長游淑貞、慶豐村長吳國權、鄉代會主席邱美雲及副主席、慶豐社區發展協會理事長黃金發等人出席。

黃金發指出，慶豐村人口約8千人，活動中心早已不敷使用，常接獲社團借不到活動空間的陳情，而向鄉公所提議擴建，並朝加蓋2樓的方向進行。由於原有的活動中心沒有無障礙空間及電梯預留空間，經討論決定先擴建空間，並預留加蓋範圍，待未來有經費後，再蓋二、三樓。

吳國權也感謝黃金發促成這件美事，他說，村內目前有一半的老大人，活動中心空間相當不足，希望新的活動中心落成後，能吸引更多長者參與社團活動。

游淑貞表示，未來新的活動中心為平面設計，長者跨腳即可進入，不用再走階梯，且興建完畢後，白天除是民眾的活動空間，晚上則會開放附近住戶停車，透過串連達到互惠共好。

徐榛蔚肯定吉安鄉公所的努力，她說，中央補助400萬元經費不多，且當時縣預算緊繃，盡力擠出經費挹注，如今見到工程順利開工，相信這是好的開始，期許大家一同堅持、努力，滿足在地居民對活動空間的多元需求。