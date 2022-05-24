打造豐原美好花都，台中市議員陳清龍上午在議會總質詢指出，葫蘆墩圳原本是停車場，但圳內許多垃圾、又髒又臭，他力倡掀蓋打造成公園景點，第一期頗有成效，盼市府協助推動二期工程。市長盧秀燕說，巧婦難為無米之炊，市府持續爭取中央補助，已將該案列為第一位。

陳清龍表示，葫蘆墩圳經一期工程施工後，已變身為豐原知名的「水岸花都」水岸公園景點，夜間在浪漫燈光照射下，更是網每拍照打卡或情侶約會好選擇；目前葫蘆墩圳還有二期掀蓋工程，市府到底要不要做？市長應該說清楚、表達出誠意。

陳清龍說，豐原轉運中心暨立體停車場今年6月將營運，葫蘆墩圳三民路至中正路的二期工程，若是沒有中央經費補助，台中市還要不要做？

盧秀燕表示，葫蘆墩二期工程當然要做，市府也一定會做，問題在於巧婦難為無米之炊，第二期工程預算約3、4億元，要有錢才能做，二期工程目前已納入台中市水環境改善空間發展藍圖，將申請中央補助，目前列在申請案中的第一位，市府努力爭取中央的錢。