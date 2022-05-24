在全球貿易自由化及氣候變遷影響下，糧食供應不穩定及價格波動正劇烈衝擊民生，《食農教育法》目的讓農業經營擔負提供穩定安全農產品之責任。農委會表示，6月起將和農漁會、超市通路共同推出國產食材平價專區，減少弱勢以及薪水較低族群的壓力，執行方案預計下周公布。

《食農教育法》於今年4月19日在立院三讀通過，並於5月6日生效，推動方向包含認同在地農業、培養均衡飲食觀念、珍惜食物減少浪費、傳承與創新飲食文化、深化飲食連結農業、地產地消永續農業，但最重要的是保障國人能夠「吃得飽」。

農委會主委陳吉仲今日於「111年度立法院有機農業推廣會」受訪表示，國際原物料價格不斷上漲，因為尊重市場機制，很多農畜產品也跟著漲價，否則農民不會願意生產，針對弱勢以及薪水較低的族群，推出「吃得飽」計畫。

陳吉仲說，農村社區已經有綠色照護站，本來就有供餐服務，會跟村里長搜集需要幫助的名單，該名單有別於已透過衛福體系援助者，額外供餐將由農委會協助，農漁會也將根據施助者需求，提供免費或付費的「食材暖暖包」。

此外，農漁會超市和賣場通路，會建構推出國產食材平價專區，例如颱風期間菜價高漲，有需求的民眾就能買得起，例如一份60元的鯖魚便當，鎖定對象就是年輕受薪族群，這樣的「幸福餐盒」預計一天至少有1000盒。

陳吉仲指出，1000份看起來可能不多，在盤點經費後希望可以擴大，主要幫助的就是因價格高漲而受影響的族群，6月起開始試辦，執行方案預計下周公布。