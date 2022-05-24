300億元中央擴大租金補貼專案，預計將從今年7月1日至8月31日開放線上申請，補貼戶數大幅提升至50萬戶。內政部營建署表示，房客申請租金補貼無需取得房東同意，且房客申請通過後，房東同時具公益出租人資格，房東無須另外申請。

去年租金補貼計畫戶數實際申請戶數高達16萬餘戶，政府為擴大對租屋族照顧及減輕其生活負擔，行政院拍板擴大租金補貼專案，將補貼總經費由原有每年57億元增加至300億元，補貼戶數也增加至50萬戶，本次專案有「戶數擴大」、「金額加碼」、「資格放寬」及「申請簡便」等4大亮點。

此次專案計畫將以去年度分級租金補貼金額表2000元至8000元作為基本補貼額度。除所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍外，並對初入社會青年、新婚家庭、育有未成年子女（含胎兒）家庭、經濟或社會弱勢大幅加碼補貼金額。

營建署表示，近年來政府持續擴大租金補貼，並積極動社會住宅包租代管，引導民間租屋關係納入政府服務體系，同時在符合住宅法公益出租人的條件下，房東享有所得稅每戶每月1.5萬免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率，不僅讓租賃雙方和協雙贏，也讓政府對市場資訊掌握與健全租屋市場工作邁出一大步。

營建署強調，房客申請租金補貼無需取得房東同意，且房客申請通過後，房東同時具公益出租人資格，房東無須另外申請，因此，鼓勵所有房東應積極提醒房客申請租金補貼，保障自己應得的權益。

營建署也提醒房東在申報所得稅時，記得勾選住宅法第15條資格(公益出租人)，另依住宅租賃定型化契約範本第6條規定，房屋稅、地價稅由出租人負擔，再次呼籲房東應誠實納稅，不得將稅金轉嫁予房客。