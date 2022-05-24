新冠疫情近2年來持續衝擊服務業，部分商圈榮景不再，像是國際背包客最愛逛的西門町便首當其衝，夾娃娃機店大舉退場，不過根據財政部資料顯示，似乎僅有台北市的夾娃娃機店數量減少，全國夾娃娃機店數經歷去年短暫衰退後，今年逆勢成長，至3月底，首度突破1萬店，達10047店，跌破市場眼鏡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波疫情重創沿街店面商機，店面空置降租後，反而吸引夾娃娃業的場主進駐，夾娃娃機店在這波景氣寒冬逆勢崛起。

若從官方的統計資料來看，去年夾娃娃機開店風潮高峰出現在去年4月，全國共計有9727店，店數規模接近前兩大超商的店數，不過隨疫情升溫，夾娃娃店數一度跌破9千店，尤其是北市的西門町更出現夾娃娃機店關店潮，成為重災區，不過，去年9月起夾娃娃機店再度出現開店潮，至今年3月全國的夾娃娃機店已經超過萬店。

曾敬德表示，夾娃娃機店店數不減反增跌破市場眼鏡，不過實務上會發現許多沿街店面生意蕭條，店面空置也讓房東想辦法找租客填補，腦筋動得快的場主就逢低進場，趁租金打折租下熱門店面，再分租機台給台主，這波沿街店面的蕭條，反而讓夾娃娃機店逆勢增加。