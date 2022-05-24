本土疫情遍地烽火，新光醫院急診科主任張志華表示，一名老太太未打過新冠疫苗，確診後肺部呈現一片白，令他忍不住想起去年5月爆發的Alpha疫情時的情景，呼籲還沒打疫苗或未打滿3劑的長者，加速施打預防重症。

張志華上周六（21日）於個人臉書指出，一名PCR篩檢為陽性確診的老太太，沒有打過任一劑新冠疫苗，院方安排照肺部X光，發現呈現一片白色，令他忍不住說，「挺嚇人的，像極了去年5月爆發的Alpha疫情。」

老太太未打過新冠疫苗，確診後肺部呈現一片白。（圖／翻攝自張志華臉書）

張志華說，去年5月爆發的疫情，當時疫苗不足，許多人未打疫苗確診後，X光檢查肺部整片發白，有纖維化現象，張志華呼籲，沒打疫苗或未打滿3劑疫苗的長者，盡快打疫苗預防重症。

貼文曝光後，引發網友討論，「想想還好去年五月有守下來」、「這肺部X光片感覺煙霧彌漫，好像誰在抽煙」；留言中也有人好奇老太太是否有慢性病史及實際年齡，不過張志華並沒有進一步說明。