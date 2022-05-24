新竹市慈雲路兩旁大樓依過去的都市設計都預留了2樓空橋走廊，地方居民強烈要求要依原設計蓋空橋，市府24日順意民意示會回歸空橋設計。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府計畫於慈雲路、埔頂三路交叉口打造「地下連通道」，取代原本設計的「空橋」，但引發地方居民反彈，甚至各黨派都罕見的一致支持要空橋、反地下道，市府24日面對民進黨籍議員質詢時，表示將會捨棄地下道構想，回歸空橋設計，初估經費2億。

新竹市慈雲路是通往竹科最重要的交通要道之一，慈雲路東西兩側都有為數眾多的大樓，人口相當密集，不少居民與學童每天都要跨過慈雲路到對面就學、工作、返家，長久以來地方希望能夠蓋「空橋」方便且安全的往返慈雲路兩頭的聲音一直沒斷過。

不過，市府日前前往勘查後，評估規畫地下連通道，希望以此解決當地橫跨慈雲路的行人交通問題。未料，此構想竟引發地方居民反彈，甚至各黨派民代都舉行說明會，聲援地方居民蓋空橋。

民進黨籍議員曾資程、鄭美娟今天在議會聯合質詢，兩人表示，由於當地居民強烈提出希望市府興建空橋，呼籲市府順應民意，回歸興建空橋的設計，不要地下道的規畫。

曾資程與鄭美娟進一步要求市府，除了口字型的空橋，另8座空橋也應該要一併規畫，讓空橋能夠成為關埔地區的亮點。

鄭美娟同時指出，未來空橋完工後，希望政府能夠補助各社區的維管費用，並於空橋完工前，先行改善埔頂二路以及規畫行人庇護島，以維護人車安全。鄭美娟與曾資程也提出，慈雲路為進出竹科的重要道路，巔峰時間每小時5000多輛車流，興建空橋時的交通黑暗期，市府一定要先規畫交通，施工前說明會務必先與當地居民溝通。

市府都發處長許志瑞則回應表示，雖然關埔地區都市計畫，自2004年起有空橋系統規畫，但當初以商圈為構想的都市設計，現已轉型為住宅為主的環境，加上不同街廓的大樓完工期程不同，有些土地甚至還沒使用，迄僅埔頂三路、慈雲路口4棟大樓具有建置空橋的可行性。市府近日將針對該路口啟動空橋規畫設計，規畫期程預計1年，該路口的4座連通鋼骨空橋，工程費用初步估計2億元。

而該區周圍居民以通學為主要訴求，希望跨越慈雲路興建通學步道，因此市府在2018年啟動人行天橋的規畫設計案，上月也提出人行地下道的選項。

許志瑞說，雖在當初都市計畫設計了串連12處基地、3座商場的空橋系統，但整體開發至去年才成熟。在埔頂三路與慈雲路口，最後1棟建案（竹科潤隆）即將完工，該路口可做空橋銜接的4個街角社區始可成形。

另從議會議員反映、或是透過相關社群網站的意見回饋，市府也確認該區住民對於行人連通的訴求方向，市府因此不再作地下道規畫作業，而是以空橋系統為目標規畫，待規畫設計完成，將逐步、分期進行空橋系統的建置。

此外，市府將優先以跨慈雲路及埔頂三路的4座空橋銜接4處大樓，此部分工程經費初估2億元，即日即可啟動規畫設計案，規畫設計期程初估為1年。