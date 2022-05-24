林俊逸在5月初突快篩陽性確診後，緊急取消所有工作，進行隔離、休養生活，他確診後是輕症，經過幾天休息隨即恢復元氣，表示每天關在房間極其無聊，除了每天晚上固定在臉書上直播向粉絲報平安，就是無限迴圈的整理房間。

他在出關之後，為了紀念這特別的經驗，他以詼諧幽默的歌詞，寫了一首長達8分鐘的歌〈十天〉紀錄這確診10天的心情，他直言，這首歌是在10＋7結束的當天只花1小時的時間就把詞曲寫完，加上編曲、和聲、錄製、影片上字，前前後後2天就搞定。

他苦笑道：「隔離的時候完全沒有創作靈感跟慾望，一直在倒數計時期待解隔離。一出關就文思泉湧，立刻寫了這首歌。」自認是工作狂的俊逸，因為確診而緊急取消了很多工作，歌詞寫道，「被取消的case像變心的女友男友，只剩最後一個工作在等著我，給我工作，我就乖乖『篩陰陽』」，他用詼諧不帶髒字的歌詞，道盡10天的無奈。

他日前順利出關，隨即擔任「Q-power Festival」頒獎典禮擔任主持人，作為他滿血復活的第一份工作，讓他相當開心，享受在台上的時光。