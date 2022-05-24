國民黨立院黨團今開「蔡政府執政六周年，網軍治國操弄輿論」記者會，國民黨團總召曾銘宗表示，去年中央政府加上國營事業用在宣導的經費，總合高達20億左右，要求審計部嚴格查核有無不當流用去養網軍，審計部若發現不法，檢調也應查清資金流向，錢從哪裡來。

曾銘宗指出，根據中央政府110年度編列宣導經費，總共11億元，其中最多的是農委會1億4971萬元，其次是司法院1億352萬元，教育部有8835萬元，國營事業部分則編列8億元，兩者相加共有20億元。曾銘宗進一步指出，農委會在105年在檢疫政策行銷方案，購買多家媒體包括凱絡媒體1281萬元、東森1277萬元、年代1300萬元、民視1297萬元、三立1300萬元，但因使用不符用途，遭審計部核定其中2000萬元不准核銷，顯示政府宣導費用不當使用。

黨團副書記長鄭正鈐指出，網軍治國有5大案：賴清德案、楊蕙如案、林瑋豐案、林秉樞案和政院小編案。網軍治國已經引起很大的民怨，已有組織地反串中共、在野黨、執政黨以及中間選民，透過各分組反串發布不實言論、訊息、帶風向，散布謠言、洗腦群友；偽裝反串藍綠白彼此惡鬥，分化台灣內部、分裂族群；反串中間選民，分化在野勢力，減少全民監督執政黨的力量。

黨團副書記長洪孟楷表示，民進黨利用網軍治國，難道是要給台灣人民一個寒蟬效應的招數？解決不了問題，就解決提出問題的人，放任1450鋪天蓋地進行網路霸凌，這就是民進黨執政下的治國方針？

黨團書記長萬美玲表示，蔡英文統曾經說過，「無論政黨還是族群，都要朝向和諧共生」但事實上並沒有，蔡英文總統應該是全民總統，現在卻當一黨總統；應該是三軍統帥的蔡總統，現在是陸、海、空加上網軍的四軍統帥。國民黨團呼籲蔡英文，請回歸本業，好好做個全民總統、三軍統帥，不要讓全民看破手腳，無法接受四軍統帥的蔡英文總統。