桃園市53歲游姓男子，24日一早駕駛大貨車行經平鎮區東豐路時，因未注意裝載貨物之高度，不慎勾到電線桿電線，導致電線桿搖搖欲墜，也造成週邊用戶停電，台電公司緊急派員即時搶修，目前已迅速恢復供電及周邊交通順暢。

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