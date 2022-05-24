貨車駕駛未注意限高 勾倒電線桿釀停電 13:502022/05/24 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園男開貨車未注意貨物高度勾倒電線桿。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市53歲游姓男子，24日一早駕駛大貨車行經平鎮區東豐路時，因未注意裝載貨物之高度，不慎勾到電線桿電線，導致電線桿搖搖欲墜，也造成週邊用戶停電，台電公司緊急派員即時搶修，目前已迅速恢復供電及周邊交通順暢。 施工中自行車道驚見「一整排電線桿」 網笑翻：閃電跑法 貨物轉運新樞紐 帶動嘉義新氣象 居隔女點外送遭「整份丟電線桿旁」 外送員：平台要求的 #電線桿 #未注意 #貨物 #高度 #桃園男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股守前低 台積聯發科相挺 04:102022/05/09 財經要聞 美西港口勞資談判將展開 攸關供應鏈及美國經濟 22:522022/05/09 財經 暴雨來襲 不想買到淹水屋應該這樣做 15:292022/05/16 房市新訊 天舟四號貨運飛船 成功發射升空與太空站完成自主對接 12:152022/05/10 兩岸 大陸觀測飛船在聖母峰升空 上升高度創世界紀錄 15:422022/05/15 兩岸 天雨路滑！貨車打滑撞斷電線桿 車頭慘凹一半 14:062022/05/14 社會 關務署針對東南亞3國浮式平板玻璃 進行反傾銷調查 16:252022/05/06 財經 網購貨物卡在海關 可能是這原因 22:052022/05/17 財經 美報導稱東航失事為蓄意墜機 陸民航局說話了 14:172022/05/18 兩岸 支持復工復產、保障產業鏈供應鏈安穩 上海海關推12條措施 17:352022/05/18 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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